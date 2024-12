Schüler erhalten Unterricht gegen Mobbing – Täter werden nicht bestraft

Schulen, die an KiVa teilnahmen, bekamen ein Curriculum für 20 Schulstunden zu jeweils 45 Minuten, einmal für die Klassenstufen drei und vier, einmal für die Stufen fünf und sechs. Gegenstand sind einerseits Methoden, mit denen Schüler lernen können, Mobbing und seine Dynamiken zu erkennen. Dann geht es um Methoden, wie sie Mobbing auf für sie selbst sichere Art und Weise begegnen können und schließlich um die Empathie mit den Opfern.

Werden Mobbing-Fälle offensichtlich, werden deren Täter nicht bestraft, sondern Vertrauenslehrer suchen das Gespräch mit dem Kind und vereinbaren an dessen Ende klare Aktionen, mit denen ein Täter sein Opfer unterstützt. Lehrer werden vorab geschult, damit sie das Programm selbst unterrichten können. Auch Eltern und die übrige Schulöffentlichkeit werden durch Versammlungen, Plakate in den Fluren und weitere Mittel in das Programm einbezogen.

Deutliche weniger Mobbing-Fälle

Im Ergebnis berichteten die Schulen, die an KiVa teilnahmen, einen Rückgang der Mobbingfälle um insgesamt 13 Prozent in dem einen Schuljahr. Zwar hätten die Covid-19 Maßnahmen, darunter Schulschließungen, die Durchführung der Maßnahmen begleitet und beeinflusst. Doch in der Kontrollgruppe blieben die Mobbingfälle trotz leichter Rückgänge deutlich häufiger als bei den Schulen, die KiVa durchgeführt hatten.