Ein internationales Forschendenteam unter Leitung der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) hat in einem Projekt herausgefunden, dass der Glaube der Menschen an Wissenschaft oder Gott durch die Erzählungen anderer hervorgerufen wird und nicht durch persönliche Erfahrungen. Diese Erkenntnis könnte dazu beitragen, die Überzeugungen bei wissenschaftlichen Themen wie dem Klimawandel oder das Impfverhalten zu beeinflussen.