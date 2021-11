Von da an aber stieg die Positivrate progressiv an. Die Forscher unterteilten den weiteren Zeitverlauf in 30-Tage-Abschnitte. Das folgende Diagramm zeigt die Ergebnisse. Zum leichteren Verständnis haben wir jeweils 30 Tage in einen Monat umgerechnet. Sie können außerdem die verschiedenen Altersgruppen hinzuschalten, nach denen in der Studie unterschieden wurde. (Der Trend ist aber in jeder Altersgruppe gleich.)