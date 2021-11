Auffrischungsimpfung Antworten auf die häufigsten Fragen zum Corona-Booster

Global betrachtet wäre es zudem vermutlich schlauer, die Impfungen, die hierzulande als Drittimpfungen eingesetzt werden, im globalen Süden als Erstimpfung einzusetzen. So würde man die Pandemie weltweit noch schneller in den Griff bekommen.

In vielen, insbesondere ärmeren Ländern sind die Impfquoten noch sehr gering . Besonders wenige Impfungen gab es bisher auf dem afrikanischen Kontinent. Vor diesem Hintergrund regen Fachleute an, die vorhandenen Impfdosen lieber für Erstimpfungen statt für Auffrischungsimpfungen von noch relativ gut geschützten jungen, gesunden Menschen zu nutzen. Auch ein Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA kam jüngst zu einer ähnlichen Einschätzung.

Israel hat sich aus der vierten Welle "herausgeboostert". Bildrechte: dpa

Geht das also auch in Deutschland? Hier ist die Situation eine andere: Zum einen sind die Altersstrukturen in den beiden Ländern unterschiedlich. Israel hat eine jüngere Bevölkerung als Deutschland. Hierzulande würde eine Booster-Impfkampagne deshalb nicht so kurzfristig zum Erfolg führen, schätzen Experten. Insbesondere in Hinblick auf die Auslastung der Intensivstationen kommt die Impfkampagne zu langsam in Gang. Dort werde man erst mittelfristig einen Erfolg sehen, heißt es im Corona-Bericht des Science Media Center.