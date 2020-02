Plastik hat keinen besonders guten Ruf: Als Einmalplastik verschmutzt es die Umwelt und dann wird es oft auch noch aus Erdöl hergestellt. Dabei spielen Kunststoffe in unserem Alltag eine wichtige Rolle: Sie sind langlebig, stabil und praktisch. Polyamide etwa sind so hart, dass sie sogar schwere Metallteile in Maschinen oder im Auto ersetzen. Wäre es da nicht gut, "grünes" Plastik zu haben, statt es zu verteufeln? Chemiker aus München haben genau das entwickelt: ein bio-basiertes, nachhaltiges Polyamid, erläutert Volker Sieber, Chemie-Professor an der Technischen Universität München (TUM).