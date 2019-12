An einem Strand der Isle of Harris im Nordwesten Schottlands ist ein toter Wal gestrandet. Im Magen des Jungtiers sind 100 Kilogramm Müll entdeckt worden. Der hatte sich zu einer Art großem "Ball" geformt. Das haben Mitglieder der Organisation "Scottish Marine Animal Stranding Scheme (Smass)" bei der Autopsie des Tieres festgestellt. Die Organisation untersucht unter anderem, woran gestrandete, tote Wale und Delfine genau gestorben sind.

Die gefundene Menge sei trotzdem entsetzlich groß und müsse die Verdauung des Tieres in jedem Fall beeinflusst haben. Der Fall zeige erneut, welche Gefahr der Müll in den Meeren für die Tiere sei. Und er zeige auch, dass es sich um ein globales Problem und die Folge einer ganzen Reihe menschlicher Aktivitäten handle. Der Pottwal hatte den Smass-Mitarbeitern zufolge Reste von Fischernetzen, Seile, Tüten, Verpackungsbänder und Plastikbecher im Magen.

Die Organisation versucht nun herauszufinden, warum dieses Tier so außergewöhnlich viel Abfall im Magen hatte. Dafür haben sie noch am Strand eine Autopsie an dem Pottwal vorgenommen. Anschließend ist er dort mithilfe der Küstenwache begraben worden. Das 20-Tonnen schwere Tier habe nicht durch das empfindliche Dünen-Ökosystem abtransportiert und auch nicht aufs offene Meer hinausgeschleppt werden können, so dass es direkt am Strand beerdigt wurde.