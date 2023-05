Plastik aus Erdöl ist leicht und stabil, deshalb sind Kunststoffe in der Industrie extrem beliebte Materialien. Die Stabilität ist allerdings auch ein großes Problem. Gerät das Plastik beispielsweise als Müll in die Umwelt, ist es dort über Jahrzehnte stabil und wir höchstens mechanisch langsam zerkleinert. Solches Mikroplastik aber ist für Tiere, Pflanzen und Bakterien genauso unverdaulich. Deshalb entwickeln viele Unternehmen alternatives Plastik aus Pflanzen, beispielsweise aus Maisstärke oder aus Polyaktit (PLA). Das Versprechen: Diese Kunststoffe können in speziellen Anlagen kompostiert und somit vollständig abgebaut werden.