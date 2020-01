Stellen wir uns Roboter vor, denken wir an Maschinen aus Metall oder Plastik. Anders ist das bei den Nanorobotern, die US-Forscher jetzt im renommierten Fachjournal "Proceedings oft the National Academy of Sciences (PNAS)" vorgestellt haben. Sie bestehen aus lebenden Zellen, sind also gewissermaßen Bioroboter. Die mikroskopisch kleinen, klumpenförmigen Maschinen könnten eines Tages in Menschen kleine Dosen von Medikamenten an den Ort im Körper bringen, wo die Stoffe gebraucht werden.