Die Forscher von der University of Washington und dem U.S. Geological Survey veröffentlichten ihre Ergebnisse im Fachmagazin " PLOS ONE ". Dabei arbeiteten sie mit dem Coastal Observation and Seabird Survey Team ( COASST ) zusammen, bei dem Parrish Geschäftsführerin ist. Seevögel gehörten zu den sichtbarsten Mitgliedern des marinen Ökosystems und kündigten deswegen Veränderungen in dem System frühzeitig an, erklärte die Wissenschaftlerin.

Dies passt zeitlich auch zum Auftreten eines heftigen "El Niño" in den Jahren 2015 und 2016, der eine bereits anhaltende Erwärmung der Wassertemperaturen vor der Pazifikküste noch verstärkte. In dieser Zeit starben auch andere Spezies in großen Mengen wie Papageientaucher, Bartenwale und Seelöwe. Kein Massensterben war allerdings so groß und hatte solche Folgen, wie das der Lummen. Viele der Vögel verendeten im fortpflanzungsfähigen Alter und konnten so keinen Nachwuchs produzieren.



"Das Ausmaß dieses Desasters ist beispiellos", erklärt John Piatt, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. "Es zeigt auf alarmierende Weise, wie stark sich die fortschreitende Erwärmung der Ozeane auf das marine Ökosystem auswirkt." Die Forscher hoffen nun, aus dem Massensterben der Lummen Erkenntnisse für weitere Todeswellen von Tieren ziehen, die sich während der Hitzewelle im nordöstlichen Pazifik ereignete. Am Ende könnten so Warnhinweise für größere Meereserwärmungen in der Zukunft entstehen. Denn aktuell bewegt sich schon wieder eine Hitzewelle entlang der Küste des Bundesstaats Washington in Richtung Alaska.