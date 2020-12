Wenn es eine chemische Formel für Blut gäbe, wäre die Sache vielleicht einfach. Man würde alle Bestandteile in die richtige Mischung bringen und hätte Kunstblut. Aber Blut künstlich nachzubilden, ist viel komplizierter, sagt Torsten Tonn, Professor für Transfusionsmedizin an der TU Dresden.

Weil Blut sehr komplex ist und sich zusammensetzt aus den zellulären Bestandteilen des Blutes. Das sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, dann die Leukozyten, die Abwehrzellen. Das sind weiße Zellen, die machen einen sehr großen Teil aus im Blut. Und dann haben wir noch die Blutplättchen, die für die Gerinnung verantwortlich sind. Und dann sind natürlich sehr viele Eiweiße im Blut, die gelöst sind in dem flüssigen Bestandteil, das ist letztlich das Plasma.

Diese komplexe Mischung ist dazu noch von Mensch zu Mensch verschieden. Wir haben verschiedene Blutgruppen, dazu kommen Eigenschaften wie der Rhesusfaktor. Das eine komplette Kunstblut kann es also gar nicht geben. Aber muss es auch nicht. Kunstblut soll Bluttransfusionen ersetzen - und die bestehen immer nur aus bestimmten Blutbestandteilen. Bei Kunstblut geht es hauptsächlich um die roten Blutkörperchen für die wichtigste Funktion des Blutes - den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Man müsste diese roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten, künstlich erzeugen.

Die Erythrozyten sind kleine kernlose Zellen, die aussehen ungefähr wie eine Diskusscheibe. Und die sind hochflexibel und in der Lage, sich durch das kleinste und feinste Kapillarsystem durchzuzwängen, wo nur noch ein Erythrozyt durchpasst, sich zu verformen und dort dann gezielt den Sauerstoff abzugeben und Kohlendioxid aufzunehmen oder eben auch umgekehrt.

Wie weit ist die Wissenschaft bei der Analyse? Bildrechte: imago images / ZUMA Wire

Das künstlich nachzubauen, ist eine biochemische und technische Herausforderung. Aber es ist möglich. Eine Erfolgsmeldung kam diesen Sommer aus den USA. Ein Team der Universität von Albuquerque in New Mexico hat in einem komplizierten nanotechnischen Verfahren rote Blutkörperchen nachgebaut. Sie haben originale Blutkörperchen mit einer hauchdünnen Silikatschicht überzogen - und dann die Silikatform quasi als Schablone behalten.