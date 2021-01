Eine Hundenase ist mit circa 220 Millionen Riechzellen ausgestattet. Zum Vergleich: Der Mensch verfügt lediglich über sechs Millionen Riechzellen. Damit können Hunde nicht nur Covid-19 , menschliche DNA oder Krebs identifizieren – sie erkennen auch, ob an einem Ort brennbare Flüssigkeiten verschüttet wurden. Und das noch Tage nach dem jeweiligen Brand, auch in völlig ausgebrannten Gebäuden.

Das Schnüffeln ist für die Hunde allerdings ein Hochleistungsjob, der volle Konzentration erfordert. Deswegen können sie maximal 20 Minuten am Stück nach Spuren suchen, danach brauchen sie erst einmal eine Pause. Bei der Arbeit sind die Hunde effizient: Sie bewältigen bis zu 300 Quadratmeter Fläche am Stück. Um besonders viele Geruchsmoleküle in die Nase zu bekommen, erhöhen die Tiere ihre Atemfrequenz: Bis zu 300 Mal pro Minute atmet ein Brandmittelspürhund im Einsatz.