Der Boston-Marathon 2023 ist gerade Geschichte, in Leipzig werden am Sonntag (23.4.) die Laufschuhe geschnürt. Als Favoritin bei den Frauen geht hier die mehrfache niederländische Thriatletin Yvonne van Vlerken an den Start, die bereits 2019 in Leipzig den Marathon-Sieg holte und ihren Titel verteidigen will.

Untersucht wurde das an zwölf Freizeitläuferinnen mit Körbchengröße B, C und D. Diese bekamen jeweils einen fest und locker sitzenden Sport-BH, dazu wurde noch eine Kontrollgruppe ohne BH getestet. Mit speziellen Laufbändern und einem Motion-Capture-Kamera-System wurde dann die Laufleistung überprüft. Eine neuartige Software maß zudem die Belastung für die Kniegelenke während der Laufübungen.

Der Sport-BH an sich ist noch ein Küken unter dem Sportequipment. 1977 erfanden Polly Palmer Smith und Lisa Lindahl den ersten Sport-BH überhaupt, für mehr Laufkomfort von Athletinnen. Inzwischen ist das ein Riesenmarkt, die Auswahl an Sport-BHs ist groß, aber nur wenige Frauen scheinen den Stein der Weisen zu finden. So wurden 2012 in London in einer Online-Umfrage knapp 1.400 Marathonläuferinnen über die Verwendung von Sport-BHs befragt, 75 Prozent der Sportlerinnen berichteten über Probleme mit der Passform, scheuernde und einschneidende Schulterträger. Ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit geriet der Sport-BH übrigens an anderer Stelle: Als sich Brandi Chastein 1999 im Finale der Fußball-WM nach geglücktem Entscheidungs-Elfmeter ihr T-Shirt über den Kopf riss und im Sport-BH über den Sieg für ihre Mannschaft jubelte.