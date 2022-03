In "Deutschland unter Strom, Unsere Antwort auf die Klimakrise" geht es um das zentrale Thema unserer Zeit: die Klimakrise. Autor Christoph Podewils erklärt, wie wir diese bewältigen können – mit Mitteln, die wir bereits haben. Dazu gehören Wind- und Solaranlagen, Stromspeicher, aber auch Wärmepumpen und die digitale Vernetzung. Am Ende müssen wir diese Mittel nur intelligenter als bisher einsetzen, das ist die Botschaft dieses klugen Buches.

Podewils erklärt teilweise komplizierte Zusammenhänge sehr anschaulich. Was Energie ist, wird am Beispiel einer Currywurst erläutert. Die wohl eher unbekannte erste Windkraftanlage aus dem Jahr 1983, der Growian , zeigt, dass die Windkraft eigentlich schon eine lange Erfolgsgeschichte ist. Oder anhand eines Kochbuchs von 1926 wird deutlich, wie sehr sich die Strompreise verändert haben (damals kostete eine Kilowattstunde 16 Pfennige). Dabei scheut er sich auch nicht, scheinbar bekannte Begriffe wie "Strom" ausführlich zu erläutern – und schafft so einen informatorischen Mehrwert.

Es wird bei der Energiewende auch viele Gewinner geben. Letztlich können auch wir in Deutschland dazu gehören, wir müssen uns nur konsequenter als bisher auf den Weg der erneuerbaren Energien begeben. Dann werde es ähnlich positive Effekte auf den CO2-Ausstoß geben, wie sie auch bei der Corona-Pandemie zu beobachten waren, schreibt Eckart von Hirschhausen in seinem Vorwort: "Ob es nun weniger Lärm in den Städten sein wird, weil Elektroautos leiser sind, eine Revitalisierung der ländlichen Gegenden, weil dort nun einmal viel Energie geerntet wird, oder – so hoffe ich sehr – Dinge, die wir uns heute noch nicht einmal erträumen, die wir aber eines Tages lieben werden."