Buchtipp der Woche Die Nase vorn. Eine Reise in die Welt des Geruchssinns.

Bildrechte: Frank Laudan

Der Nase nach. Die Nase voll. Alle Nase lang. Es gibt jede Menge Sprichwörter rings um die Nase. Aber wer wirklich wissen will, was es mit diesem Sinnesorgan auf sich hat, muss sich nur eins merken: "Die Nase vorn". So heißt das Buch des ausgewiesenen Fachmanns für alles, was mit dem Geruchssinn zu tun hat, Bill Hansson.