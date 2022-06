Die Klimakrise ist ein Thema, das spätestens dank der Fridays for Future-Bewegung in aller Munde ist. Und trotzdem ist vieles, über das da diskutiert wird, recht abstrakt und wirft bei einem Laien viele Fragen auf: Ist die Welt überhaupt noch zu retten? Ist grüner Wasserstoff die Lösung all unserer Probleme? Reichen Solar- und Windkraft aus oder sitzen wir bald im Dunkeln ohne Energieimporte? Und müssen wir wirklich aufhören zu fliegen und Fleisch zu essen? Und was würden solche individuellen Konsumenten-Entscheidungen eigentlich bringen? Das sind nur einige der Fragen, die das Buch "Energierevolution jetzt!" beantwortet und zwar so, dass alle Leserinnen und Leser sie auch verstehen können. Die komplexen Zusammenhänge und komplizierten technischen Ansätze werden verständlich und gleichzeitig wird deutlich: Die Zeit rennt uns davon. Deshalb reden Cornelia und Volker Quaschning auch explizit nicht von einer Energiewende, sondern von einer Revolution - einer konzentrierten, schnellen und grundsätzlichen Änderung bei der Energiegewinnung weg von fossilen Energieträgern hin zu den Erneuerbaren.

Anteil der verschiedenen Energieträger am Stromverbrauch (links) und am Gesamtenergiebedarf in Deutschland 2020 Bildrechte: Hanser Verlag / Energierevolution jetzt

Das Buch überzeugt nicht unbedingt dadurch, dass es visuell besonders ansprechend ist. Die sogenannten Warming-Stripes auf dem Cover machen klar, worum es geht, aber ansonsten kommt es mit Öko-Papier recht nüchtern daher. Aber immerhin ist das konsequent: Das Buch ist klimaneutral, sagt ein Info-Label. Insgesamt ist es jedoch sehr textlastig - aufgeteilt in zahlreiche Unterkapitel und unterbrochen von illustrierenden Grafiken. Trotzdem schaffen es die Autorin und der Autor ihre Leserschaft zu fesseln - und zwar mit ihrer beeindruckenden Fachkompetenz und der Fähigkeit extrem komplizierte Sachverhalte verständlich und einfach zu erklären.

Anschauliche Grafiken illustrieren die Kernaussagen und zeigen etwa, wie unsere Ernährung das Klima beeinflusst. Bildrechte: Hanser Verlag / Energierevolution jetzt

Selbst wer noch nie etwas von technischen Ideen wie der CO2-Rückholung gehört hat, wird nach der Lektüre ein gutes Bild von den Möglichkeiten und vor allem den Unmöglichkeiten bekommen. Denn auch das ist ein Punkt, der mich als Leserin gefesselt hat: Das Buch nimmt typische Ideen und Argumente, die einem im Rahmen des Themas immer wieder von mehr oder weniger versierten Personen vorgetragen werden, auseinander und prüft sie auf ihre Plausibilität. So, dass man wirklich einen Eindruck bekommt, wie wichtig welche Maßnahme wäre. Auch wenn das spätestens beim Thema Essen mindestens für ein schlechtes Gewissen sorgt, maximal jedoch zum Überdenken der eigenen Gewohnheiten führt.

Cornelia und Volker Quaschning sind nicht nur verheiratet, sondern engagieren sich schon seit Jahrzehnten gemeinsam für die Umwelt. Das hatte auch berufliche Folgen: Volker Quaschning ist heute Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und eine der lauteren Stimmen in der Klimaschutz-Bewegung. Dementsprechend verwundert es nicht, dass das Buch auch einen aktivistischen Anstrich hat und immer wieder auf die Dringlichkeit des Themas gepocht wird. Allerdings weiß er natürlich von fachlicher Seite auch sehr gut, wovon er spricht. Apropos Sprechen: Das Paar produziert auch den gemeinsamen Podcast "Das ist eine gute Frage", bei dem es um Fragen rund um die Klimakrise geht. Die beliebtesten Folgen des Podcasts wurden auch zur Grundlage des Buches, schreiben der Autor und die Autorin.

Unsere Buchempfehlung zum Thema Energiewende Bildrechte: Hanser Verlag Die Daten zum Buch Cornelia und Volker Quaschning: Energierevolution jetzt! Mobilität, Wohnen, grüner Strom und Wasserstoff: Was führt uns aus der Klimakrise – und was nicht? Hanser Verlag 2022, 288 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-446-27301-6

Bei den großen Themenkomplexen, die in dem Buch angesprochen werden, hatte ich vermutet, dass man beim Lesen etwas überfordert sein könnte. Immerhin sind das ja einige der Themen, bei denen viele Menschen in Diskussionen etwas Abstand nehmen, weil sie das Gefühl haben, viel zu wenig darüber zu wissen. Doch ganz im Gegenteil: Die Lektüre ist gar nicht kompliziert, sondern die Autorin und der Autor nutzen eine einfache, alltägliche und dennoch präzise Sprache, die für alle verständlich sein dürfte. Sie beschreiben anschaulich, nutzen Beispiele und Vergleiche. Und dennoch bleibt nicht verborgen, dass hier ein Wissenschaftler am Werk war: Es werden immer wieder entsprechende Quellen angeführt und auf Studienergebnisse verwiesen. Und auch der Humor kommt nicht zu kurz - etwa bei der Frage, ob Kühe nun eigentlich das Klima kaputt rülpsen oder nicht?

Das Paris-Ziel ist mit den aktuellen Plänen der Politik gar nicht zu erreichen. Besonders im Verkehrssektor sehen die Quaschnings dringenden Handlungsbedarf. Bildrechte: Hanser Verlag / Energierevolution jetzt

Ein bisschen Klimaschutz wird nicht reichen. Die Veränderungen müssen nicht nur schnell kommen, sondern sie müssen massiv sein und sie werden das Leben von jedem einzelnen von uns verändern müssen. Das ist die Kernbotschaft, die das Buch seinen Leserinnen und Lesern mitgibt. Nach der Lektüre können die auch recht gut einschätzen, was das im Einzelnen für sie selbst und ihr alltägliches Leben bedeutet. Und dass diese krasse Veränderung nicht (nur) schlecht ist, sondern, dass sie auch eine Chance sein kann: für hunderttausende Menschen mit Sorge vor Arbeitslosigkeit, auf die ganz neue Jobs warten zum Beispiel, oder für die Städte, in denen keine stinkenden Verbrenner mehr die Luft verpesten, oder aber für mich und dich, die wir dank erneuerbarer Energien bares Geld sparen können. Das Schlimmste lässt sich jetzt noch verhindern, sind sich die Autorin und der Autor sicher, aber wir müssen sofort handeln und es muss revolutionär sein.