Start-Up Center for Deep-Tech-Transfer: "Durchstartende Unternehmen sind interdisziplinär aufgestellt"

01. November 2023, 15:57 Uhr

In Leipzig ist ein neues Wissenschaftszentrum eröffnet worden, das "Center for Deep-Tech-Transfer". Es will Unternehmensgründungen rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" fördern, sagt der Leiter Christian Growitsch.