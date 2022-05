Transport der Rakete "Langer Marsch-2F" zum Startplatz am Kosmodrom Jiuquan im Nordwesten Chinas. Bildrechte: IMAGO/Xinhua

Der Starttermin der Rakete wurde offiziell noch nicht angekündigt. Ausländische Experten rechnen jedoch damit, dass es am Sonntag (5. Juni 2022) losgehen dürfte. Insgesamt drei chinesische Raumfahrer fliegen dann ins All, wo sie den Bau der künftigen chinesischen Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) fortsetzen sollen. Es wird die dritte Crew, die in dem Kernmodul "Tianhe" der künftigen Raumstation wohnen wird. Bereits Anfang Mai hatte ein Frachtflug Ausrüstung und Nachschub zur Vorbereitung der Mission ins All gebracht.