Im Frühjahr 2020, als Europa gerade die erste Welle der Coronapandemie erlebte, hatte China das Virus durch rigide Maßnahmen bereits eingedämmt. Wissenschaftler begannen umgehend, die Auswirkungen der Masseninfektionen zu erforschen und dabei auch der Frage nachzugehen, wie viele Menschen eigentlich Antikörper gegen Sars-Coronavirus-2 gebildet haben und wie lang diese Immunantwort erhalten bleibt. Jetzt hat eine Gruppe um Chen Wang von der chinesischen Akademie für medizinische Wissenschaften Ergebnisse im Fachblatt "The Lancet" veröffentlicht. Fazit: Trotz massivem Infektionsgeschehen hat nur ein Bruchteil der Bürger von Wuhan einen effektiven Schutz gegen das Virus aufgebaut.

Für ihre Untersuchung wählten die Forscher per Zufall Menschen aus verschiedenen Stadtvierteln Wuhans aus und luden sie zu der Studie ein. Insgesamt konnten sie so rund 9.500 Teilnehmer aus rund 3.500 Familien gewinnen, die einerseits in standardisierten Fragebögen beantworteten, ob sie infiziert waren und Symptome hatten. Andererseits nahmen die Mediziner Blutproben und zwar insgesamt drei Mal: Mitte April, im Juni und Anfang Oktober 2020.