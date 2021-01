Bei den Impfquoten gibt es durchaus regionale Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern hat man in den ersten Wochen deutlich mehr erste Dosen unters Volk gebracht als anderswo. Auf Dosen pro Einwohner gerechnet mehr als doppelt so viele (Stand 22.1.) wie in Baden-Württemberg, dem tagesaktuellen Schlusslicht in dieser Statistik.