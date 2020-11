Covid-19 Wie ansteckend sind Kinder und Jugendliche wirklich?

Kita- und Schulschließungen sowie Quarantänezeiten für Kinder und Jugendliche machen deutlich: Covid-19 macht vor Kindern und Jugendlichen nicht halt. In ihren Einrichtungen sind sie nach wie vor in geschlossenen Räumen zusammen, deshalb müsse man die Infektionswege dort besonders untersuchen, forderte die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf (in den Tagesthemen). Man habe sich zu lange auf die Daten aus der ersten Jahreshälfte berufen, die Situation habe sich aber verändert. Gerade wenn die Schulen offen blieben, müsse man untersuchen, welchen Weg die Infektionen dort nehmen.

Weltweit unterschiedliche Studienergebnisse

Kinder sind Teil des Infektionsgeschehens

Eine ganze Reihe aktueller Untersuchungen stützt die These, dass auch Kinder infektiös sein können - Jugendliche sogar genau so stark wie Erwachsene. Mikrobiologie-Professor Michael Wagner von der Universität Wien ist daher überzeugt, dass Kinder ganz gleich welchen Alters eine Rolle im Infektionsgeschehen spielen:

Auch jüngere Kinder können sich anstecken und Infektionen weitergeben. Es gibt gerade eine neue Studie aus den USA, die zeigt, dass Kinder unter zwölf Jahren in Haushalten mindestens genauso infektiös sind wie Kinder über zwölf Jahre. Prof. Michael Wagner, Mikrobiologe

Kinder häufiger infiziert als vermutet

Auch eine Studie vom Helmholtz-Zentrum München zeigt, dass die untersuchten Kinder deutlich häufiger Antikörper im Blut hatten, als die Zahl der registrierten Infektionen erwarten ließ. Das spricht einerseits für eine hohe Dunkelziffer an Infektionen, kann aber auch an einer Kreuzreaktion mit anderen Coronaviren liegen. Die Kinder könnten durch frühere Kontakte mit harmloseren Coronaviren Antikörper gebildet haben, die auch das Eindringen von Sars-CoV-2 verhindern. Eine entsprechende Studie veröffentlichten britische Wissenschaftler im Fachmagazin Science.

Weil Kinder deutlich seltener Symptome entwickeln, sieht es so aus, als bekämen sie seltener Corona. Mehrere Studien legen jedoch nahe, dass sie dennoch eine Viruslast tragen können und damit auch für andere Personen ansteckend sein können. Isabella Eckerle, Virologin, Universität Genf

Für eindeutigere Aussagen weiter Testreihen nötig

Kurzfristig ist kaum mit eindeutigen und belastbaren Aussagen zur Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen zu rechnen. Denn gerade weil sie oft keine Symptome zeigen, sind längerfristige Testreihen nötig. Bundesweit sind schon mehrere solcher Untersuchungen gestartet. Die WHO fasst die bisherigen Erkenntnisse in ihrem Coronavirus-Update 39 so zusammen: Die Rolle von Kindern bei der Übertragung ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Kinder jeden Alters können infiziert sein und das Virus auf andere übertragen. Bisherige Studien zeigen, dass Kinder unter zehn Jahren weniger ansteckend sind als ältere Kinder. Bei Teenagern treten Infektionen häufiger auf als bei jüngeren Kindern und sie scheinen sie auch häufiger zu übertragen.

Die Frage, wie infektiös vor allem kleine Kinder tatsächlich sind, ist also noch nicht abschließend beantwortet. Sehr wahrscheinlich hingegen ist, dass es zwischen Jugendlichen und Erwachsenen keinen Unterschied gibt. In Hinblick auf die Schule als möglichen Infektionsherd dürfte also eher das die Gruppe sein, die noch besonders relevant werden könnte. Zu diesem Schluss kommt auch das Fachmagazin Nature, das aktuelle Forschungsergebnisse zusammengefasst hat.