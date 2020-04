"Wir kochen jetzt sehr regelmäßig, allerdings auch aufwendig, es soll ja auch lecker sein", erzählt uns eine Architektenfamilie, bei der beide Eltern derzeit im Homeoffice arbeiten. Gleichzeitig betreuen sie ihre großen Söhne, die keine Lust auf ihre Schulaufgaben haben (und trotzdem machen sollen) und bespaßen gleichzeitig das Familienküken, das erst nach dem Sommer in die Schule kommt. Diese Art von gekoppeltem Arbeits- und Familienleben kostet Nerven.

Richtig Essen im neuen Alltag

Dr. Carolin Schulze Bildrechte: privat Wie schnell sich der Stoffwechsel umstellt, ist von Mensch zu Mensch verschieden, generell passt sich unser Körper recht schnell an veränderte Situationen an. Dafür ist er ja auch 'gebaut'. Dr. Carolin Schulze

Kinder, die sich früher viel bewegt haben, zehren noch eine Weile von ihrem dadurch aktiven Stoffwechsel Bildrechte: MDR/Maria Selchow Ob jemand leicht Speckpölsterchen ansetzt, kommt auf die Ausgangslage an, mit der man in den Corona-Shutdown gestartet ist, sagt Dr. Schulze. Also, Kinder, die sich im coronafreien Alltag viel bewegt haben, haben dann auch jetzt noch einen guten Fettstoffwechsel. Ein guter Fettstoffwechsel bedeutet: aufgenommenes Fett wird schnell in Energie umgewandelt und nicht eingelagert, mit einer Einschränkung.

Das gilt nur so lange, wie der Stoffwechsel noch 'angekurbelt' ist. Das wird aber nicht auf Dauer der Fall sein. Dr. Carolin Schulze

Vom Stoffwechsel her gesehen ist das ein ganz natürlicher Prozess, denn der Körper ist darauf programmiert, in Zeiten des Überflusses Reserven für schlechtere Zeiten anzulegen. Halb so viel Bewegung = halb so viel Essen - das ist jedenfalls keine Lösung, sagt Dr. Carolin Schulze im Gespräch mit MDR Wissen. Wenn jetzt bei jemandem tatsächlich die Bewegungsaktivitäten drastisch reduziert sind, sollte man aber trotzdem nicht weniger essen, sondern anders, rät die Juniorprofessorin aus Chemnitz:

Mehr Gemüse auf den Teller, weniger 'Fettes', wie Fleisch etc. Die Teller können gleich voll bleiben, aber anders befüllt. Abends vor dem Fernseher die Chips gegen Gemüsesticks austauschen und statt des Croissants am Morgen mal ein Müsli. Dr. Carolin Schulze

Die Gefahr im Homeoffice: Verlängerte Sitzzeiten

Dr. Schulze sieht für Erwachsene im Homeoffice eine ganz andere Gefahr: Die Zeitspanne, die wir am Schreibtisch verbringen. Gefährlich sind lange Sitzzeiten sowieso, unabhängig davon, wie viel wir uns bewegen, Manager, die zehn Stunden am Tag sitzen, erhöhen ihr Risiko für Diabetes um über 70 Prozent, sagt Schulze. Wer jetzt sagt, "kann mir nicht passieren, ich bin kein Spitzenmanager", der irrt.

Wie man Bewegung ins Homeoffice bringt