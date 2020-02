Falsch. Die Epidemie zeigt sich auch weltweit in rassistischem und fremdenfeindlichem Verhalten. Das Äußere einer Person sagt nichts über deren Herkunft aus und darüber, ob sie sich im Epidemie-Gebiet aufgehalten hat oder mit Menschen aus dieser Region Kontakt hatte.

Teilweise falsch. Die Letalität – also Tödlichkeit – liegt bei etwa zwei Prozent, was einem Sterbefall pro fünfzig Infektionen entspricht, zumindest nach aktueller Datenlage. Bei der Grippe sind es etwa 1:1000 oder weniger. Bei der Sars-Epidemie 2003 starb jeder zehnte Infizierte. Insgesamt sterben jedoch mehr Menschen an Grippe, weil mehr Menschen von der Grippe betroffen sind.