Womit rechnen Sie als Virologe: Wir lange werden wir es mit dem Virus zu tun haben und kann man das überhaupt so prognostizieren?

Die zweite Frage, die sich natürlich stellt, ist, ob im Ausland, also speziell in weniger gut entwickelten Ländern, diese Epidemie weitergeht. Da ist meine Befürchtung, dass – durch spätes Handeln der Weltgesundheitsorganisation und auch durch anfängliche Vertuschung durch die chinesische Regierung – das Virus jetzt in mehreren schlecht entwickelten Ländern ausgebrochen ist und man es sehr lange Zeit nicht unter Kontrolle bekommen wird.

Die dritte Frage, die natürlich die Deutschen interessiert: Hier bin ich der Meinung, dass es ein grober Fehler war, wirklich wochenlang Reisende aus China völlig unkontrolliert einreisen zu lassen, während in den USA und anderswo schon die Einreisekontrollen stattgefunden haben. Eigentlich hat die Lufthansa hier der Bundesregierung einen Riesengefallen getan, indem sie die Flüge abgesagt hat. Das, was der Gesundheitsminister nicht hingekriegt hat, hat die Lufthansa einfach eigenständig gemacht. Es gibt nur noch wenige Flüge aus China, die übrigens nach wie vor nicht kontrolliert werden, obwohl ich das dringend gefordert habe und weiterhin fordere. Wir können hoffen, dass möglichst wenige Infektionen eingeschleppt werden und dass man die dann, so wie in dem Fall in München, von Fall zu Fall durch sehr großen Aufwand des Gesundheitsamts wirklich erfolgreich nachverfolgen kann.

Sind die Maßnahmen, die jetzt in China und Deutschland getroffen werden, aus Ihrer Sicht wirkungsvoll?

Was passiert jetzt hinter den Kulissen?

Was da passiert, wenn so ein neues Virus auftaucht, ist eigentlich inzwischen zum Glück fast Routine. Wir haben diese Fälle ja immer wieder gehabt. Virologen verständigen sich darüber, welche Methoden geeignet sind, das Virus nachzuweisen. Als nächstes versuchen die Wissenschaftler, Gegenmittel zu entwickeln. Bei Corona-Viren ist es extrem schwierig. Wir haben vier verschiedene Coronavirus-Stämme, die sowieso schon immer in in Deutschland und Europa zirkulieren. Die machen bekannte Erkältungskrankheiten und gegen die hat man schon seit vielen Jahren immer wieder versucht, Gegenmittel oder auch Impfstoffe zu entwickeln. Das ist bisher immer gescheitert und extrem schwierig, weil dieses Virus sich sehr, sehr schnell genetisch verändert. Ein Impfstoff, der am Anfang einer Erkältungswelle, wirksam wäre, der ist schon seit ein, zwei Monaten nicht mehr wirksam. Kollegen in Australien ist es gelungen, das Coronavirus in der Zellkultur zu vermehren. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber ich bin ganz sicher, dass es während des jetzigen Ausbruchs mit dem neuen Coronavirus keine Impfstoffe geben wird. Das dauert viel zu lange.

Ich kann allgemein sagen: Es gibt eine Reihe von Wirkstoffen, die antiviral wirken, von denen wissen wir, dass sie die Vermehrung von Viren hemmen können. Da ist es so, dass einige dieser Wirkstoffe tatsächlich auch bei den Corona-Viren nach ersten, sehr vorsichtigen Schätzungen eine gewisse Wirkung haben. Ob das jetzt ausreicht, um zu bewirken, dass Patienten, die besonders schwere Verläufe haben, weniger schwer krank werden oder seltener sterben, das kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen.

Ist das, was gerade passiert, etwas Außergewöhnliches für Sie?

Aus virologische Sicht ist das nichts, was mich jetzt schlecht schlafen lässt. Wir haben hier ein Virus, das wesentlich weniger infektiös ist als die Grippe und was auch weniger Sterblichkeitzur Folge hat als eine komplett neue Grippepandemie. Also das, wovor wir immer Angst haben, wie beispielsweise bei der Grippepandemie von 1918, der sogenannten Spanischen Grippe. Aus Sicht des nüchternen Virologen ist das ein sehr wichtiges Ereignis. Aber eins, mit dem wir zumindest in den Industrieländern ganz gut klarkommen können.

Das wievielte Interview zum Coronavirus geben Sie jetzt schon?

Oh weh, ich würde sagen: Mit Druck, Radio und Fernsehen waren es in den letzten Wochen auf keinen Fall unter 80. Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht dafür, dass das so durch die Medien hochgepeitscht wird. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland sind weltweit absolutes Vorbild, das Gleiche gilt auch für die deutsche, seriöse Presse. Ein riesiges Problem sind die sozialen Medien, die in der letzten Zeit gerade bei diesem Thema enorme Mengen an Verschwörungstheorien und Fake-Fakten generiert haben. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, selber bei Twitter einen eigenen Kanal aufzumachen, unter meinem Namen, weil ich versuche, auch in den sozialen Medien dieser krassen Desinformationen gegenzuhalten. Mal sehen, ob es klappt.

Herr Kekule, vielen Dank!