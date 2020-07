Vektorimpftoffe sind lange erprobt

Mit einem solchen klinischen Phase-1 Test wollen IDT Biologika und seine Partner vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) ab Herbst einen sogenannten Vektorimpfstoff gegen Sars-CoV-2 überprüfen. IDT hat die dafür nötigen 1.000 Impfdosen jetzt fertig gestellt und nach Hamburg geschickt.

Bei dem Wirkstoff handelt es sich um ein Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA), ein abgeschwächtes Pockenvirus, das als Impfstoffbasis bereits seit mehr als 30 Jahren von Gerd Sutter und seiner Arbeitsgruppe an der Ludwig-Maximilian Universität in München verwendet wird. Es wurde jetzt mit der Erbinformation für das Spike-Protein von Sars-CoV-2 ausgestattet. Das Spikeprotein ist sozusagen der Schlüssel von Corona, mit dem es in die menschlichen Zellen eindringt und sich dort vermehrt. Reagiert das Immunsystem wie gewünscht auf den Impfstoff, dann bildet es Antikörper gegen das Spike-Eiweiß und blockiert es dadurch.

Wir haben damit eine Plattform-Technologie und können im Prinzip jede fremde genetische Information unter die Kontrolle unseres Impfvirus stellen. Es ist ein bewährtes Vektorsystem, für das eine großtechnische Produktion bereits etabliert ist. Das Basisvirus ist vollständig charakterisiert und zusammen mit gentechnisch veränderten Varianten an mittlerweile mehr als 12.000 Personen klinisch getestet worden. Wir kennen das Nebenwirkungsprofil und die Immunogenität des Basis-Impfstoffs schon sehr gut. Gerd Sutter, Ludwig-Maximilian-Universität München

Gute Erfahrungen aus vorangegangenem Test gegen MERS

Die Studie wird am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt, etwa 30 gesunde Probanden über 18 Jahre sollen daran teilnehmen. In dieser ersten von drei Phasen geht es vor allem darum, die Verträglichkeit des Impfstoffs zu testen, also schwere Nebenwirkungen auszuschließen. Der Ablauf folgt dabei voraussichtlich dem sehr ähnlichen, im April abgeschlossenen Phase-1-Test eines Impfstoffkandidaten gegen das eng verwandte MERS-Virus. Bei diesen Tests wurden außer einer Rötung und leichten Schmerzen an der Einstichstelle keine schweren Nebenwirkungen festgestellt. Bei 87 Prozent der Teilnehmer reagierte das Immunsystem nach zwei Impfungen mit Antikörpern und einer T-Zellen-Antwort.

Die Risiken einer Teilnahme an solchen Tests ist für junge, gesunde Menschen also überschaubar. Dafür sind die Ergebnisse aber auch nur bedingt übertragbar etwa auf die Corona-Risikogruppen, zu denen vor allem ältere Menschen über 65 Jahren gehören. Wie sicher und zuverlässig ein Impfstoff für sie ist, kann erst eine Phase-3-Studie klären. Diese dauert aber mehrere Monate und der Vektorimpfstoff muss zuvor noch in einer Phase-2 erprobt werden, an der rund 180 Probanden teilnehmen sollen. Auch wenn alles gut geht, wird der IDT-Impfstoff erst später marktreif werden, als die der Mitbewerber BioNTech und CureVac, die bereits Phase-3 Studien gestartet haben.

