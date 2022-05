Mit 92 Meldungen führt Müdigkeit und Abgeschlagenheit die Liste an. Am zweithäufigsten (90 Fälle) wurden Kopfschmerzen berichtet. In 61 Fällen erlebten Geimpfte Schmerzen an der Einstichstelle. Seltener waren andere Reaktionen wie Fieber oder grippeähnliche Symptome. Ein gestörtes Gefühl in Haut und Gliedmaßen (Parästhesie) wurde 21 Mal gemeldet, gestörte Empfindungen in der Haut (Hypästhesie) wurden fünf Mal berichtet und eine allgemeine Gefühlsstörung einmal. In einem Fall kam es zu einer Gesichtslähmung (Fazialisparese), in drei Fällen zu einem Ausbruch von Herpes Zoster (Gürtelrose).