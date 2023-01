Insgesamt wurden die Informationen zu 13.136 Frauen analysiert, die während der Corona-Pandemie schwanger waren. Dabei zeigte sich, dass jene Frauen, die währenddessen an Covid-19 litten, ein achtmal so hohes Sterberisiko aufwiesen als diejenigen, die sich nicht infizierten. Zudem war die Wahrscheinlichkeit, auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen, für die Infizierten viermal so hoch; 15-mal so wahrscheinlich war es für sie, künstlich beatmet werden zu müssen und fünfmal so wahrscheinlich, irgendeine Art von intensiver Pflege zu benötigen. Zudem stieg für die infizierten Frauen das Risiko, an einer Lungenentzündung zu leiden, um den Faktor 23 und für Blutgerinnsel um den Faktor fünf.