Allein die Geräuschkulisse auf der Intensivstation: das Piepen, das Rascheln. Völlig verhülltes Medizinpersonal. Keine Gesichter, nur die Augen. Die vielen Eindrücke und offenen Fragen kreisen oft quälend und von außen unbemerkt durch Kopf und Herz: Was passiert mit mir? Werde ich sterben, oder wieder gesund? "Die Patienten fühlen sich ohnehin schon ausgeliefert", erklärt Psychologin Barbara Schmidt von der Universität Jena. "Und dann kommen sie noch an ein Gerät, eine Atemmaske, die ihre Atmung unterstützen soll."

Wenn man sich dem Gerät nicht anvertraut, kann sich das extrem negativ anfühlen. Man kommt in eine sogenannte Asynchronie, man atmet gegen das Gerät. Das kann man aber eigentlich nicht, weil das Gerät stärker ist.

Hier wollte die Psychologin helfen. Ihre Idee: Hypnose. Denn gerade in solchen extremen Situationen wie auf der Intensivstation sind Menschen sehr empfänglich dafür. Sie brauchen Hilfe und nehmen die in der Regel auch an. Während der Studie der Uni Jena waren Psychologen bei den Patienten vor Ort und spielten Hypnose-Geräusche von Band vor. Geräusche und Reize, die zuvor angsteinflößend gewirkt hatten, deuten die Psychologen positiv um.