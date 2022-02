Demnach sind wir gerade an einem wichtigen Punkt angelangt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Sonntag (13.02.2022) zum ersten Mal seit Ende Dezember. Dazu melden die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 125.160 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 133.173 Ansteckungen. Auch wenn diese Zahlen wegen der Überlastung der Ämter und vieler möglicher Nachmeldungen mit Vorsicht betrachtet werden müssen, so scheint klar: Die Kurve beginnt abzuflachen. Mitte Februar soll der Höhepunkt erreicht werden. Ein Blick ins Kalendarium verrät, dass es soweit ist. Aber wieso?