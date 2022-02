Auch wenn die Covid-19-Pandemie schon eines der größten Schreckgespenste unserer Gegenwart ist, bringt sie gleich noch ein zweites mit, von dem schon während der ersten Corona-Welle berichtet wurde: die Langzeitfolgen, die mit einer Covid-19-Erkrankung einhergehen können. Da es sich eben um Langzeitfolgen handelt, liegt es in der Natur der Sache, dass sie noch nicht sonderlich gut erforscht sind. Damit sie aber auch mitten in der in der Omikron-Welle nicht zum Mysterium werden, fassen wir den aktuellen Stand zusammen:

Zwei Begriffe, die gern mal durcheinandergebracht werden – aber ehrlicherweise auch zu recht. Long Covid, die lange Covid, und Post Covid, die Nach-Covid-Symptome, sind Krankheitsbilder, die nach einer durchgestandenen Corona-Infektion erhalten bleiben oder überhaupt erst auftreten. Was nun als "Post" und was als "Long" bezeichnet wird, ist eine Definitionsfrage. Forschende am Universitätsklinikum Mainz zum Beispiel haben im Rahmen ihrer Long Covid-Untersuchungen festgelegt: Postinfektiöse Beschwerden, die innerhalb eines halben Jahres abklingen, sind Post Covid-Beschwerden, danach ist es Long Covid. Eine einheitliche Definition gibt es noch nicht. Erschöpfung ist ein Symptom, das sich durch die Pandemie zieht – bedingt durch Long-Covid oder die Pandemie selbst. Bildrechte: imago images/Addictive Stock

Auch das ist nicht so leicht zu sagen, weil die Symptome nicht immer spezifisch genug sind, um klar mit Corona in Verbindung gebracht zu werden. So kann es vorkommen, dass Menschen, die nur geglaubt haben, an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein, ähnliche Symptome entwickeln wie Menschen, die tatsächlich erkrankt sind. Eine Ursache könnte zum Beispiel die allgemeine Belastung durch die mittlerweile zweijährige Pandemie sein. Daher rührt die Frage:

Ein auch nach Genesung auftretendes Symptom kann der vorübergehende Verlust des Geruchs- und Geschmackssinn sein. Das ist sowas wie ein Corona-Klassiker, so auch Kurzatmigkeit. Häufig berichten Betroffene aber auch von krankhafter Erschöpfung, Muskelschmerzen, einem Rückgang der kognitiven Leistung sowie Belastungsintoleranz. Eine Rückkehr in den Alltag kann die Beschwerden verstärken.