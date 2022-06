Die Corona-Sommerwelle in Deutschland rollt. In seinem neuen Wochenbericht hält das Robert Koch-Institut fest, dass die bundesweite 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich angestiegen ist und zwar um insgesamt 34 Prozent. Dabei haben die neuen Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 ihre Anteile an den Infektionen laut RKI erneut verdoppelt.

Das Team um den Wissenschaftler Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin geht in den Modellrechnungen aktuell davon aus, dass durch BA.4 und BA.5 ähnliche Infektionszahlen und Arbeitsausfälle erreicht werden könnten wie im Frühjahr. Ende März hatte die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland einen Spitzenwert von 1.942 erreicht. In einigen Regionen, darunter Sachsen, lag sie teilweise noch deutlich höher.

Allerdings schwankt die Inzidenz derzeit von Tag zu Tag stark. Nachdem sie am Mittwoch bereits auf 511 geklettert war, lag sie am Freitag zwischenzeitlich bei 428 (eine Zahl, dies sich im Laufe des Tages aber noch ändern kann, siehe Grafik). Eine Rolle dürften die zurückliegenden Pfingst-Feiertage spielen. So wurden viele Tests erst nach dem langen Wochenende gemacht, was zu einer Häufung von Fällen geführt haben könnte. In der Woche nach Pfingsten lag die sogenannte Test-Positiv-Rate, also der Anteil an tatsächlichen Corona-Nachweisen bei 41,8 Prozent, dem höchsten Wert seit Mitte April.