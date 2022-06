Steht Deutschland am Beginn einer Corona-Sommerwelle, vor der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits in einem Tweet gewarnt hat? Aktuell mehren sich die Anzeichen, denn es kommen verschiedene Entwicklungen zusammen, die die Ausbreitung des Virus begünstigen. Am Ende der Woche nach Pfingsten war die 7-Tage-Inzidenz auf 318,7 angestiegen, lag am 10. Juni bei 351 und steigt seither weiter an, auf inzwischen 480 (15.6.). Dieser Wert vom 15. Juni wird voraussichtlich aber noch steigen. Das passierte auch am 13. Juli, wo erst 472 und später korrigierte 508 gemeldet wurden. Minister Lauterbach empfiehlt schon mal freiwilliges Tragen von Masken im Innenraum und eine 4. Impfung als die besten Gegenmittel.