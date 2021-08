Das Projekt RESTART-19 hat genau das untersucht: Öffentliche Veranstaltung in Zeiten einer hochinfektiösen Krankheit. Zur Erinnerung: Im Projekt RESTART-2019 wurde vergangenen Herbst bei einem Konzert getestet, unter welchen Bedingungen kulturelle und sportliche Veranstaltungen auch in geschlossenen Räumen wieder stattfinden können. Welche Auflagen muss das Publikum erfüllen, was müssen Veranstalter beachten? Um dies festzustellen, haben die Forscher von der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg das Konzert mit drei unterschiedlichen Szenarien durchgespielt, den Flug der Aerosole in einem Computermodell simuliert und die Daten in ein epidemiologisches Modell gepackt.