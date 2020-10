Dreimal wurde das Konzert gespielt. Dreimal trat Tim Bendzko in der Arena in Leipzig auf. Dort hat am 22. August 2020 ein weltweit einmaliges Experiment stattgefunden. Die rund 1.600 Gäste waren geduldig, machten alles mit. Alle trugen Maske, keiner tanzte aus der Reihe und Studienleiter Stefan Moritz resümierte nach dem Konzert: "Ich bin extrem zufrieden mit den Teilnehmern."

Dr. Stefan Moritz, mit Tracer und Tablet. Mit dieser Ausstattung konnte die Studie durchgeführt werden. Bildrechte: Universitätsmedizin Halle/S.

Doch hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Sicher, und dabei ist fast egal, was als Ergebnis raus kommt. Denn so eine Konzertsimulation war einmalig und der Kultur- und Sportbetrieb kann damit erfahren, was während einer Pandemie möglich ist und was nicht. Seit heute liegen MDR Wissen die Ergebnisse vor - und Studienleiter Moritz sagt: "Ja, es kann während einer Pandemie Großveranstaltungen geben." Doch dafür sei wesentlich, dass die Veranstaltungsstätte eine ordentliche Lüftung habe, schränkt der Leiter der Klinischen Infektiologie am Universitätsklinikum Halle ein. "Das ist die Grundlage. Ohne das muss man gar nicht drüber reden."