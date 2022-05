Der große Vorteil des neuen Mittels (Adenosin-Analog-Prodrug ATV006) ist, dass es, anders als Remedesivir, das per Tropf intravenös verabreicht wird, ganz einfach oral eingenommen werden kann. Die Studie zeigte das an Ratten und Javaner-Affen und testete die antivirale Wirkung auch an Gewebemodellen und Mäusen. "Die orale Verabreichung von ATV006 reduzierte die Viruslast und linderte Lungenschäden", berichten die Forschenden, wenn es den Mäusen prophylaktisch und therapeutisch verabreicht wurde, die mit der Delta-Variante von Sars-CoV-2 infiziert worden waren.