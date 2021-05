Die australischen Forschenden der Griffith University in Brisbane haben zusammen mit US-Kollegen einen neuen Ansatz gegen Covid-19 entwickelt: Mit der sogenannten gen-silencing RNA-Methode sollen die Gene des Virus direkt angegriffen werden. Dadurch wird die Replikation des Virus gehemmt, es kann sich also nicht weiter ausbreiten. Die RNA enthält Teile der Erbinformation, ähnlich der DNA – in diesem Fall wird die sogenannte small-interfering RNA (siRNA) genutzt, die das Funktionieren von normaler RNA unterbinden kann.