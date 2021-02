Das Milken Institut in Kalifornien listet über 200 Medikamente auf, die sich in Studien befinden und für den Einsatz gegen Covid-19 untersucht werden. Viele von ihnen existieren bereits und werden normalerweise bei der Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt. Repurposing – also Umnutzung oder Umwidmung - nennt sich dieser Ansatz. Dabei geht es nicht nur darum, ein Mittel zu finden, das das Virus aufhalten kann, sondern auch, Medikamente zu finden, die die Symptome erfolgreich therapieren.



Der Vorteil der Umwidmung ist, dass die bereits vorhandenen Medikamente leichter zu beschaffen und zu produzieren sind als neue Medikamente. Außerdem sind sie oft preiswerter und sind so für viel mehr Menschen auf der Welt zugänglich.