In der Studie "Thüringer Familien in Zeiten von Corona" wurde die Situation von Kindern, Eltern und dem gesamten Familienverbund im vergangenen Jahr im Freistaat untersucht. Nun sind die abschließenden Ergebnisse da und die sie offenbaren, was viele Betroffene längsten ahnten: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Familienleben, die Zufriedenheit und das Wohlbefinden von Eltern und Kindern in hohem Maße beeinflusst. Die Ergebnisse hat das Forschungsteam um Prof. Barbara Lochner von der Fachhochschule Erfurt jetzt publiziert.