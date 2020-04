Der Shutdown geht vielen an die Substanz. Viele sagen: jetzt reicht es! Wir haben lange genug verzichtet, das Virus ist unter Kontrolle, es ist überfällig, zum normalen Leben zurückzukehren! Andere fürchten sich vor genau solchen Lockerungen. Sie fürchten: Wenn Schulen wieder geöffnet und die Infektionen wieder ansteigen würden, hätte der Verzicht keinen Sinn gemacht. Was sagen Wissenschaftler zu diesem Zwiespalt?

"Wenn wir jetzt sofort alle Maßnahmen aufgeben, würde die Epidemie wieder aufflammen und die Maßnahmen wären umsonst gewesen. Wir würden uns also um die Früchte der harten Arbeit bringen", sagt der Epidemiologe Markus Scholz aus Leipzig.

Je länger die Epidemie dauert, desto besser werden die Daten für Modellrechnungen

Wirtschaft braucht einen Stufenplan für Lockerungen: Welche Betriebe sind zentral wichtig?

Aber wie lange müssen wir nun warten? Wochen? Monate? Unter dem Shutdown leidet die Wirtschaft, das wirkt sich auf unseren Wohlstand aus und bedroht irgendwann auch das Gesundheitssystem, wenn dort nötige Ausrüstungen und Medikamente ausbleiben. Deshalb fordern Wirtschaftsexperten, mögliche Lockerungen durchzuspielen.

Entsprechende Exit-Szenarien beschäftigen den Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom Dresdener IFO-Institut. "Aus wirtschaftlicher Sicht würde man so herangehen und sagen: sehen wir uns erst mal die Bereich an, wo die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist. Also vollautomatisierte Firmen, die kann man sicherlich leicht wieder hochfahren", meint er. Dann seien solche Betriebe an der Reihe, die zentrale Stellen in Produktionsketten einnehmen, also wichtige Komponenten für andere Betriebe liefern. "Im Grunde brauchen wir einen Stufenplan, der einerseits kalkuliert, wie die Ansteckungsgefahr in bestimmten Sektoren oder Regionen ist und andererseits schaut, wie wichtig Bereiche sind für die weitere wirtschaftliche Entwicklung."

Reproduktionsrate des Virus könnte entscheidende Hinweise liefern

Lockerungen als großes Experiment