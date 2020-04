Der Wert gibt also Auskunft darüber, ob Gegenmaßnahmen, wie die Schließung von Schulen oder die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, wirkungsvoll sind, ob also die Zahl der Infizierten stabil bleibt oder abnimmt oder ob immer mehr Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden.

Zeitraum zwischen Infektion und offizieller Meldung

Das Team um Thomas Hotz von der TU Ilmenau und Alexander Krämer von der Uni Bielefeld wertet dazu für Deutschland die beim Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen zu den gemeldeten Neuinfektionen aus. Auf dieser Basis schätzen sie, wann die Infektion tatsächlich stattgefunden hat.

Bevor eine solche Ansteckung sichtbar wird, vergehen durchschnittlich fünf Tage Inkubationszeit. Vom Ausbruch der Symptome bis zu einem positiven Testergebnis vergehen im Schnitt weitere zwei Tage. Also liegen zwischen Ansteckung und Meldung insgesamt sieben Tage. Hinzu kommt, dass das RKI für die jeweils zurückliegenden drei Tage Daten nachträgt und die Statistiken an den Wochenenden nicht automatisch aktualisiert.

Wann sind Corona-Patienten am ansteckendsten?

Die Forscher berechnen also, wie viele Personen gerade wie stark ansteckend sind und vergleichen das mit der Zahl der tatsächlich gemeldeten Infektionen. So ergibt sich, wie viele Menschen ein Erkrankter tatsächlich infiziert hat und damit, wie schnell sich die Covid-19 gerade ausbreitet. Dass es wahrscheinlich eine große Dunkelziffer an Erkrankten gibt, die keine Symptome haben oder nicht von einem Test erfasst wurden, ist für diese Berechnung unwichtig, solang der Anteil der Dunkelfälle zu den gemeldeten Erkrankten stabil bleibt.

Erfolg des Shutdowns: Ausbreitung in Deutschland aktuell fast gleibleibend

Für Deutschland zeigt Analyse: Seit den Schulschließungen am 16. März sinkt die Reproduktionsrate und seit dem 23. März ist sie im Schnitt auf den Faktor eins gefallen. Das bedeutet, aktuelle breitet sich Sars-CoV-2 nicht weiter aus. Die Frage sei aber, was nach Aufhebung des Shutdowns weiter passiere. "Dann muss man kontinuierlich überwachen, wie sich die Reproduktionszahl entwickelt", sagt Alexander Krämer.

Zahlen aus Leipzig bestätigen den Trend

Epidemiologe Prof. Markus Scholz Bildrechte: Uni Leipzig Eine Entwicklung, die der Leipziger Epidemiologe Prof. Dr. Markus Scholz, bestätigen kann. Nach seinen Berechnungen ist die Ausbreitung der Corona-Epidemie ist in Leipzig fast zum Erliegen gekommen. In einer Mitteilung der Uni Leipzig erklärt er: "Diese sogenannte Nettobasisproduktionsrate haben wir auf Basis der uns aktuell vorliegenden Daten für Deutschland auf 1,23, für Sachsen auf 1,19 und für Leipzig auf 1,05 geschätzt. Vor zwei Wochen waren diese Werte noch mehr als doppelt so hoch." Die Nettobasisproduktionsrate ist die mittlere Anzahl an Personen, die zu Beginn einer Epidemie durch einen Infizierten angesteckt werden.

Epidemiologe empfiehlt "Modell Südkorea"