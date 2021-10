Forschende, die sich genau mit diesen Phänomenen in sozialen Netzwerken beschäftigen, kennen solche Ergebnisse schön länger. Hate Speech gibt es nicht erst seit Corona.

Die Pandemie wirkte jedoch wie ein doppeltes Brennglas. Alle Dynamiken, die wir in der Forschung bereits beschrieben hatten, traten nun in hoher Konzentration und Blitzgeschwindigkeit zutage.

Einig sind sich fast alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zu diesem Thema geäußert haben, dass Diskurs und Debatten wichtig sind. Niemand, der etwas Fundiertes zu sagen hat, sollte sich aus Angst vor Hass und Drohungen zurückziehen müssen. Deshalb müssten in Zukunft auch die Arbeitgeber der Forschenden, z.B. Institute und Universitäten, mehr Unterstützung und Beratung bieten, was Auftritte in den sozialen Netzwerken angeht.