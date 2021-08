Wer aus Angst vor Nebenwirkungen auf eine Impfung gegen Covid-19 verzichtet und lieber das Risiko einer Erkrankung auf sich nimmt, sollte sich das vielleicht angesichts neuer Erkenntnisse über die Folgen einer Infektion noch einmal überlegen. So zeigt eine aktuelle Umfragestudie unter Long Covid-Betroffenen aus Großbritannien und den USA, wie anhaltend die Symptome nach einer Erkrankung sein können. Davis et.al. berichten im Fachmagazin EClinicalMedicine von den Ergebnissen einer Onlinebefragung, an der sich 3.762 Long Covid-Betroffene aus 56 Ländern beteiligt hatten.

Bei allen Befragten hatte die akute Erkrankung über 28 Tage angehalten. Während der Infektion waren bei den meisten Befragten im Schnitt neun Organe, beziehungsweise Organsysteme wie Nieren und Lungen vom Befall mit dem Virus betroffen. Bei mehr als 90 Prozent von ihnen traten auch nach 35 Wochen (also rund acht Monaten) noch Symptome aus, in den meisten Fällen Abgeschlagenheit und Konzentrationsprobleme. Knapp die Hälfte (45,3 Prozent) konnte im Vergleich zu vor der Erkrankung nur in verringertem Umfang wieder einer Arbeit nachgehen. 22,3 Prozent waren vollständig arbeitsunfähig geworden.