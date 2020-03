Über diese Studie wird aktuell heftig diskutiert: Vergangene Woche legten Forscher um Neil Ferguson vom Imperial College in London Berechnungen vor, wonach in den USA bis zu 2,2 Millionen Menschen und 500.000 in Großbritannien an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sterben könnten, wenn die Politik keine Gegenmaßnahmen ergreift.