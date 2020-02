Doch wo kommt das Virus eigentlich her? Was gesichert ist, sagt Prof. Christian Drosten, Virologe an der Charité Berlin, ist, "dass das ökologische Reservoir all dieser Viren bestimmte Fledermausarten sind". Hufeisennasenfledermäuse etwa, so Drosten, das könne man genau sagen.



Da der Mensch aber wenig Kontakt mit solchen Wildtieren hat, wird es einen Zwischenwirt geben, vermutet der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Er selbst entwickelte den ersten Tests auf das neuartige Coronavirus. Welches Tier tatsächlich der Überträger ist, sei noch nicht bekannt. Aber es frisst vermutlich Fledermäuse.