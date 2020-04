Vor dem IHU Méditerranée, einem zentralen Corona-Untersuchungslabor in Marseille warten viele Menschen. Hier werden neben Corona-Tests auch die Studien mit Cloroquin durchgeführt, einem Malariamedikament, von dem man vermutet, dass es auch gegen das SARS-CoV-2-Virus hilft. Bildrechte: imago images/Starface Aber welche Zahlen führen zu dieser Einschätzung? Die Forscher verglichen Mortalitätsraten aus dem Zeitraum 1. Januar 2020 bis zum Stichtag 2. März miteinander: 90.307 Patienten waren in dem Zeitrahmen weltweit auf SARS-CoV-2 getestet, 3.086 Tote registriert, Mortalitätsrate 3,4 Prozent. In den OECD-Ländern waren 7.476 Patienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet und 96 Tote registriert, OECD-Mortalitätsrate: 1,3 Prozent. In Frankreich waren zum Stichtag 191 Menschen positiv getestet, drei Tote gezählt, Mortalitätsrate 1,6 Prozent. Das klingt nach wenig, auch wenn man sie in Beziehung setzt zur Sterblichkeitsrate anderer Corona-Viren wie SARS, die bei neun Prozent lag oder MERS bei über 30 Prozent. Diese Daten stammen aber nicht aus der Zeit während der Epidemie, sondern erst aus der Zeit danach.

Aktuelle Zahlen zeigen Momentaufnahmen

Hier kommen wir zu einem Knackpunkt, der erklärt, warum so viele Zahlen im Umlauf sind, die Theorien befeuern, dass die Gefahr durch das Virus überschätzt sei:

Was die französische Studie nicht verrät

Was die Zahlen, mit denen das französische Team argumentiert, übrigens auch nicht verraten, sind: Sind die gezählten Menschen mit dem Virus gestorben und waren schon länger an etwas anderem schwer erkrankt? Wie viele von ihnen waren an sich körperlich alters- oder gesundheitsbedingt in instabilem Zustand? Oder starben sie eben tatsächlich am SARS-CoV2-Virus? Selbst dann ist noch unklar, ob der Zugang zu medizinischer Versorgung gegeben war, und wie die Qualität der medizinischen Versorgung an sich. Mit diesen Unwägbarkeiten haben alle Studien in dieser Zeit zu kämpfen.

Wirkung von Shut-down und sozialer Distanzierung