Die Resultate der Laborversuche klingen zwar vielversprechend: Ein Forschungsteam des Impfstoffherstellers Biontech hat Blutproben von Geboosterten 28 Tage nach deren dritter Impfung genommen und damit in Zellkulturen überprüft, wie gut diese Seren die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 neutralisieren können. In Science berichtet das Team, die Immunreaktion vier Wochen nach einer dritten Dosis des Biontech/Pfizers Impfstoffs Comirnaty habe die Viren ausreichend ausschalten können. Allerdings: Immer mehr Daten aus der Realwelt zeigen, die Booster-Impfung schützt vor einer Ansteckung mit Omikron bestenfalls eine relativ kurze Zeit.

Daten aus Israel zeigen unterdessen auch: Ein Update der Impfstoffe gegen Omikron ist dringend notwendig, denn auch eine vierte Impfdosis kann keinen langanhaltenden Schutz vor Ansteckung herstellen. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert den israelischen Forscher Gili Regev vom Schiba Krankenhaus in Tel Aviv, der sich am Montag über laufende Versuche seiner Forschungsgruppe äußerte. Die Wissenschaftler hatten Versuchsteilnehmern eine vierte Impfdosis verabreicht. Zwei Wochen nach dieser Impfung sei zwar ein erneuter Anstieg der Antikörperwerte zu beobachten. Doch der reiche gegen die Omikron-Variante nicht aus. Eine vierte Impfung mit dem unveränderten Impfstoff lohne sich daher höchsten für stark gefährdete Gruppen wie Hochbetagte oder Immunsupprimierte, so Professor Regev.