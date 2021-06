Der sogenannte Wildtyp des Virus, der Ende 2019 das erste Mal in China von Mensch zu Mensch übertragen wurde, spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. Dafür breiten sich immer neue Varianten des Virus aus. Viele Organisationen und Medien bezeichneten sie zunächst nach der Region bezeichnet, in der sie als erstes entdeckt wurden. Durchgesetzt hat sich außerdem ein dynamisches Namens-Code-System , das die Software PANGOLIN verwendet, ein Tool zur Verfolgung genetischer Stämme des Virus. Hieraus stammen Bezeichnungen wie B.1.1.7 und P.1.

Um die Benennung der Varianten zu vereinfachen und um falsche Schulzuweisungen an Länder oder Regionen zu vermeiden, in denen bestimmte Mutationen zuerst aufgetaucht sind, hat die WHO nun ein neues System eingeführt. Die Virusvarianten werden nun nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt.

Die ursprünglich als englische Variante B.1.1.7 bezeichnete Mutation wurde als erstes im September 2020 in der Grafschaft Kent im Vereinten Königreich festgestellt. Sie trägt eine Veränderung am Spike-Proteinen, die ihr einen stabileren Halt am ACE-2-Rezeptor an den menschlichen Zellen ermöglicht. Sie kann sich also besser festhalten und kann Zellen daher einfacher infizieren. Dadurch wird sie zugleich ansteckender als der Wildtyp.