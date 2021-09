Zumindest in der ersten Hälfte der Pandemie hatten Kinder und Jugendliche ein sehr geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Diesen bereits bekannten Befund untermauerte nun noch einmal eine Studie kanadischer Kinderärzte, die im Journal der kanadischen Mediziner-Vereinigung (CMAJ) erschienen ist. Zugleich waren sie unter allen Altersgruppen am häufigsten infiziert. Untersuchungen auf Antikörper gegen das Virus zeigten, dass rund 3,3 Prozent aller kanadischen Kinder Kontakt mit dem Virus hatten, bei den Erwachsenen und Alten war dieser Wert niedriger.