Jetzt haben Forscher der Universität Cincinnati in den USA in Zusammenarbeit mit Kliniken in Europa und Brasilien systematisch CT- und MRT-Daten von Patienten ausgewertet, die zwischen März und Juni 2020 an Sars-CoV-2 erkrankten und aufgrund der Schwere der Infektion in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Dabei zeigte sich: Bei 135 Patienten zeigten die CT-Aufnahmen Schäden an der Lunge. Von dieser Gruppe entwickelten 49 Patienten (36 Prozent) später auch Schäden am Gehirn. Diese waren auf MRT-Bildern sichtbar.