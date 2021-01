Sämtliche Angaben und Testergebnisse werden den Forschern zufolge anonym erfasst und anonym ausgewertet. "Die Studie wurde innerhalb des klinischen Netzwerkes des DZNE entwickelt. Die Erfassung und Auswertung der Daten unterliegt höchsten Datenschutzstandards", versicherte Düzel. Die von der App ermittelten Informationen, ermöglichten keinerlei Rückschlüsse auf die persönliche Identität der Studienteilnehmer. An der Datenanalyse beteiligen sich den Angaben zufolge unter Federführung des IKND in Magdeburg auch Experten aus Dresden, Berlin, Rostock Bonn und Köln. Entwickelt wurde die Forschungs-App vom Magdeburger Start-up "Neotiv", mit dem das DZNE seit zwei Jahren kooperiert. Es begleitet die Forschenden in der Studie als technischer Partner.