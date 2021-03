John Ziebuhr: Das ist eine sehr komplexe Frage, die man nicht in wenigen Worten beantworten kann. Vorweg: Covid-19 ist eine Krankheitsbezeichnung von der WHO für ein sehr diverses Krankheitsbild. Wir haben sehr viele asymptomatische Fälle bis hin zu extrem schweren Verläufen und vielen Todesfällen. Man hat sich mit der Namensgebung Covid-19 darauf festgelegt, dass man damit rechnet, dass es in der Zukunft noch weitere Coronaviren gibt, neue andere Coronaviren, die vielleicht gar nicht so ähnlich sind wie das jetzige Coronavirus. Man hat einen sehr allgemeingültigen Namen gefunden, den man jederzeit anpassen kann. Ich glaube nicht, dass es zu Ausbrüchen mit einer Bezeichnung wie etwa "Covid-20" oder "Covid-21" kommt. Also wenn, dann wahrscheinlich eher mal "Covid-30" oder "Covid-35".



Wir sehen ja, dass wir in den letzten Jahren häufiger Coronavirus-Infektionen gehabt haben. 2003 ging es los, dass wir die erste Gefahr einer Pandemie hatten. Und zwischendurch kam das Mers-Coronavirus, was uns daran erinnert, dass wir durchaus mit Viren dieser Familie rechnen müssen. Sie werden uns auch in der Zukunft Sorgen machen, aber das gilt ganz allgemein für Viren, die da immer wieder aus bestimmten tierischen Reservoirs kommen.



Die jetzige Situation hat es eigentlich klargemacht, wie wichtig die Gesundheitsämter sind und dass sie sehr viele Aufgaben haben. Das möchte ich nicht einschränken auf die jetzige Pandemiebekämpfung, wo sie von zentraler Bedeutung sind. Die werden auch wichtig sein in der Zukunft, um einen Beitrag zu leisten, auch bei anderen infektiologischen Fragestellungen. Wir haben vielleicht in den letzten Jahren bei Infektionskrankheiten häufiger den Eindruck erweckt: Das ist alles im Griff, wir haben da keine Probleme. Aber wir sehen jetzt an Antibiotikaresistenzen und dem Auftreten von multiresistenten Erregern, dass es da massive Probleme in der nächsten Zukunft zu lösen gilt. Und da können nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch zentrale Gesundheitsbehörden eine wichtige Rolle spielen.



Krankenhauskapazitäten verdreifachen: Es ist ganz klar, dass eine unbegrenzte Kostenoptimierung der Krankenversorgung irgendwann an ihre Grenzen stößt, weil wir dann einfach keine Reserven mehr haben, um unsere Kapazität in dem Moment zu steigern, in dem sie massiv gefordert ist. Speziell brauchen wir Fachpersonal, was sowohl intensivmedizinisch als auch infektiologisch sehr gut qualifiziert ist. Wir haben da seit vielen Jahren speziell in der Pflege große Probleme. Das wird also nicht so einfach möglich sein, da ein entsprechendes Personal zu rekrutieren.



Aber ich warne auch vor der Idee, dass man mit einer Verdopplung oder gar Verdreifachung eine pandemische Situation in den Griff bekommen kann. Wenn man nicht vorher wirklich massiv die Zahlen der Patientinnen und Patienten reduziert, die in die Nähe von Intensivstation kommen, dann wird jedes Gesundheitssystem nicht mehr Herr der Lage bleiben können. Wir müssen vorher eingreifen und die Zahlen reduzieren.